Avoid – CSD-Edition

Nach der Party ist vor der Party: Zum Finale der CSD-Feierlichkeiten im Climax steht die „Avoid“ an. Nachdem an dieser Stelle bereits im letzten Jahr eine legendäre Party zustande kam, darf man sich auch dieses Mal wieder auf erstklassiges Entertainment und vor allem feinste musikalische Unterhaltung freuen.

Für den passenden Soundtrack zum großen Finale für Gays and Friends sind nach dem Motto „never change a winning team“ erneut Pierre Remy, The Latest Son und Michael „Clash“ Gottschalk zuständig. Dass letzterer als erfahrener House-Connaisseur und Clubbetreiber seinen Laden und den Geschmack des Publikums wie kein Anderer kennt, dürfte dabei wohl keiner in Frage stellen. Und nach einem grandiosen Tag bei der großen Politparade und auf der anschließenden Hocketse, auf der das Climax auch am Sonntag noch mit einem eigenen Stand vertreten ist, kann man diesen Abend getrost mit den Worten „das Beste kommt zum Schluss“ ankündigen!

Pierre Remy

The Latest Son

Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes)

