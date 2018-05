Avoid w/ Midnight Service

Im Dienste der Nacht: Midnight Service feiern im Juni im Rahmen der Gay-Partyreihe „Avoid“ ihr Debüt im Climax! Das DJ-Trio besteht aus den drei Stuttgartern Fairgold, Jakob Mäder und Kiehl, die allesamt schon seit einiger Zeit hinter dem Mischpult aktiv sind.

Vor rund einem Jahr begannen sie unter dem Namen „Midnight Service“ Partys in ausgesuchten Off-Locations und Clubs wie der Dresden Bar, dem Freund & Kupferstecher oder der Rakete im Theater Rampe zu organisieren. Für die Premiere im Climax lautet das Programm schlicht „house music will never die“ – aber auch alles, was in Sachen qualitative Dancemusic drumherum geschieht, wird dabei nicht aus den Augen gelassen. Abgerundet wird der Abend von Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk selbst, der sich musikalisch nahtlos an dieses Motto anschließt. Avoid – einer von vielen, mehr als Du denkst!

