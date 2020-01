Avoid w/ Tian J. & M A R T I N A.

Die elektronische Partyreihe AVOID für Gays & Friends mit ungezwungener Stimmung und familiärer Clubatmosphäre lädt alle zwei Monate in das Stuttgarter Climax Institutes. Keine Vorurteile und Schubladendenken! Liebe, Musik und die Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Ebenso wichtig für eine erstklassige Feier in familiärer Clubatmosphäre? Richtig, der passende Soundtrack. Ein Qualitätsversprechen, dem sich Mr. Climax himself, Michael Clash Gottschalk mit den beiden Avoid-Superstars Tian J. und M A R T I N A. höchstpersönlich widmet. Man darf sich auf eine heiße Nacht, eine erstklassige elektronische Musikauswahl und eine ausgelassene Menge auf dem Tanzparkett freuen – garantiert!

▶ Melde dich für unseren Newsletter an und verpasse keine Neuigkeiten rund ums Climax Institutes Stuttgart mehr!

Unsere Newsletter-Abonnenten profitieren zusätzlich von Sonderaktionen,

Vorverkaufsinformationen, Verlosungen zu Gästelisteplätzen und vielem mehr.

▶ Anmeldung über: https://climax-institutes.de/newsletter/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIAN J. (Avoid)

M A R T i N A. (Avoid)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)

#climax #climaxinstitutes #feiern #techno #techhouse #deephouse #electronicmusic #stuttgart #climaxstuttgart #avoid #tianj #martina. #michaelclashgottschalk