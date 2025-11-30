Macht euch bereit für eine klangliche Reise wie keine andere! Das Metalcore-Powerhouse AVRALIZE geht 2025 auf ihre mit Spannung erwartete „liminal“-Tour, die zehn elektrisierende Stationen in Deutschland, der Schweiz und Österreich umfasst. Bekannt für ihre krachenden Riffs, explosiven Breakdowns und unwiderstehlichen Grooves, versprechen AVRALIZE, bei jeder Show unvergessliche Energie und Leidenschaft zu liefern.

AVRALIZE werden ihre Musik mit roher Energie und Leidenschaft auf die Bühne bringen. Jede Show wird ihre einzigartige Mischung aus schweren Riffs und emotionaler Intensität präsentieren und jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis machen.

Bleibt dran für die Ankündigung spezieller Support-Acts, die AVRALIZE auf dieser unvergesslichen Reise begleiten!