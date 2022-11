Safe and Sound

Awa Ly Gesang

David Remy Gitarre

Clément Landais Bassgitarre

Ismael Nobour Schlagzeug

Nirina Rakotomavo Keyboard

Drei Vokale und zwei Konsonanten – der Name Awa Ly klingt bereits nach musikalischer Berufung. Die Wurzeln der Tochter senegalesischer Eltern liegen in Westafrika, geboren und aufgewachsen ist Awa Ly in Paris. Nach dem Studium in den USA zog es die vielfach talentierte Französin in ihre Wahlheimat Rom, wo sie als Schauspielerin arbeitete und die Musik für sich entdeckte. Sie sang auf Jazz-Sessions, begann Songs zu schreiben und einen eigenen Sound zu entwickeln: »Ein sehr folkloristischer Pop-Sound mit Eintrübungen aus Blues und Jazz – eigentlich ist es eine Mischung aus all dem, was ich im Leben bin.«

2016 erschien ihr erstes Album »Five and a Feather«. Damit eroberte sie Frankreich wie Italien im Sturm und verführte auch das deutsche Publikum. Auftritte bei »Over The Border« in Bonn, dem Rheingau Musikfestival, Stimmen-Festival Lörrach, Zeltival Karlsruhe und Africa Festival Würzburg, den renommiertesten Jazz- und Weltmusikfestivals im deutschsprachigen Raum, folgten. Auf ihrem jüngsten Album »Safe and Sound« tritt der Pop zunehmend in den Hintergrund. Eine geradezu hypnotische Rhythmik und das klassische Singer-Songwriter-Register bestimmen die auf Englisch geschriebenen Songs. Unerheblich, ob Awa Ly nach Imany nun die nächste aufregende schwarze Frauen-Stimme aus Frankreich ist – der besondere musikalische Mix aus Folk, Jazz und Weltmusik und ihre phänomenale Bühnenpräsenz machen die Künstlerin unverwechselbar und jedes ihrer Konzerte zum Erlebnis.