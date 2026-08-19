AWB - Erlebnistag - Entdecken, mitmachen, staunen!

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Abfallwirtschaft und erleben Sie einen abwechslungsreichen Tag! Beim AWB-Erlebnistag erwartet Sie ein spannendes Programm mit exklusiven Führungen durch die Papiersortieranlage, die Vergärungsanlage, die Häcksel- und Siebanlage sowie über die Deponie. Erfahren Sie aus erster Hand, was mit unseren Abfällen passiert und wie wertvolle Ressourcen zurückgewonnen werden. Auf dem Markt der Möglichkeiten laden zahlreiche Informationsstände und Mitmachaktionen zum Entdecken und Ausprobieren ein. Sie können verschiedene AWB-Fahrzeuge aus nächster Nähe erleben, sich einmal selbst als Müllwerkerin oder Müllwerker fotografieren lassen und dabei spannende Einblicke in die Arbeit des AWB gewinnen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Tag mit jeder Menge Spaß, vielen interessanten Eindrücken und spannenden Aktionen! Hinweis: Für die Führungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Feste, geschlossene Schuhe sind unerlässlich.