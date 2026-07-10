AWO-Spieleabend

Treffpunkt ist immer mittwochs 18:45 Uhr – zunächst in den ungeraden, ab Januar 2027 dann in den geraden Kalenderwochen.

Wer in Spiellaune ist hat über das Winterhalbjahr die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen beim Karteln die Zeit zu genießen und Kontakte zu pflegen. Gespielt wird, was Spaß macht. Skatrunden kommen immer zustande, fürs Binokeln sind weitere Mitspieler sehr willkommen. Andere Spiele sind möglich – wenn man dafür Mitspieler findet. Die kann man aber auch gerne mitbringen.