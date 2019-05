AWO-Stand auf der Bundesgartenschau!

× Erweitern Foto: AWO Württemberg Sonnenblumen Biene Berta

Die AWO feiert im Jahr 2019 ihr hundertjähriges Jubiläum und ist im Rahmen des Neckarsulm-Tages am 18.05.2019 mit einem Aktionsstand auf der BUGA vertreten.

Im Rahmen der Jubiläumsaktion „Wir pflanzen und pflegen“ setzt sich die AWO für altes, samenfestes Saatgut ein. Aktionsblume ist die rote Sonnenblume, eine alte samenfeste Sorte. Ihr Saatgut gibt es in Aktions-Tüten zur privaten Saatgutverbreitung zu gewinnen. Am Stand der AWO-Neckarsulm, der vom AWO Kreisverband Heilbronn und dem AWO-Pflegeheim am Leinbach, Leingarten unterstützt wird, sind alle Besucher*innen herzlich eingeladen, ihr Würfelglück zu versuchen und eine Tüte zu gewinnen. Sehr zur Freude von AWO-Biene Berta, denn die rote Sonnenblume liefert viel Nahrung für Insekten und Vögel. Biene Berta ist zudem Symbolfigur einer weiteren Jubiläumsaktion: „Wir singen und summen“. Interessierte Sänger*innen jeden Alters können am Stand die gleichnamige Kinderliederbroschüre gewinnen und tatkräftig mitsingen!

Mehr erfahren unter: www.awo-wuerttemberg.de/kinderlieder

