Am 15.08.1969 fing das berüchtigte Woodstock-Festival an, das bis heute bekannteste Open-Air-Festival aller Zeiten. Über 400 Tausend kamen und viele mussten draußen bleiben. Die Musiker und Bands gingen in die Rock-Geschichte ein. Auch die gespielte Musik – Folk, Rock, Psychedelic, Blues und Country – ist ein Meilenstein für alles was danach kam und dient als Vorbild vieler Musiker.

Axel Deyda, Gitarrist/ Sänger, Ex-Member der Tübinger Kultrocker "Jackpot", bringt am 15.08. den Soundtrack der Woodstock-Generation auf die kleine Lagerfeuerbühne im Sudhaus-Waldbiergarten. Er präsentiert solo live unplugged und in Farbe kostbare Rockcovers und Pop-Perlen der Hippie-Ära, mit einer souligen 3,5-Oktaven-Stimme, die die Seele berührt. Im Gepäck finden sich Ritchie Havens, Country Joe McDonald, John Sebastian, Crosby, Stills & Nash, The Who, CCR, Bob Dylan, The Band, Janis Joplin, Tim Hardin, James Taylor, Arlo Guthrie, Sly & the Family Stone...

Mittels Loop-Pedal, Groove Box, diversen Gitarren und Mundharmonika klingt er oft wie eine komplette Band. Dazu gibt es gut abgehangene Rock-Classics von Pink Floyd, Bob Marley, Simple Minds, Crowded House, Eric Clapton, Billy Joel, Beatles, Stones, Eagles, Rod Stewart, Cat Stevens, Donovan, David Bowie, Iggy Pop and more...... groovy acoustic music at its best!

Genießt die alte Woodstock-Atmosphäre, holt die Hippie-Klamotten wieder raus und kommt!