Der Münchner Schriftsteller Axel Hacke, 1956 in Braunschweig geboren, ist nicht nur für seine Kolumne „Das Beste aus aller Welt" bekannt. Diese veröffentlicht er wöchentlich im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Er hat auch einige Bestseller geschrieben und wurde mit dem Joseph-Roth-Preis, zwei Egon-Erwin-Kisch-Preisen und dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet.Hackes Lesungen sind einmalige Erlebnisse, denn kein Abend gleicht dem anderen. Er sitzt auf einem Stuhl, redet über das Leben, erzählt von seiner Arbeit und hat fast alles dabei, was er irgendwann einmal geschrieben hat. Unzählige Kolumnen und jede Menge Bücher: Vom „Kleinen Erziehungsberater“ über die „Wumbaba“-Trilogie und den „Speisekarten Oberst von Huhns“ bis zu „Über den Anstand in schwierigen Zeiten“. Hackes druckfrisches Buch „Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“ bekommt an diesem Abend natürlich einen Ehrenplatz. Die Albstädter können sich auf den ebenso furiosen wie entspannt-heiteren Monolog eines hauptberuflichen Nachruf-Autors freuen, der sich über die großen Fragen unserer Existenz auslässt. Wenn Axel Hacke liest und erzählt, findet alles seinen Platz: Das Heitere, das Philosophische und das brüllend Lustige.