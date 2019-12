Axel Hacke & Ursula Mauder: Wozu wir da sind

Wozu wir da sind, das weiß keiner so genau, und denen, die es doch zu wissen behaupten, sollte man misstrauen. Wie nähert man sich dann dem Thema? Am besten respektvoll, aber fragend und suchend – und bereit zuzugreifen, wenn das Leben eine Wahrheit bereithält.

So jedenfalls halten es Axel Hacke und Ursula Mauder, der eine in seinen Geschichten, die andere in ihren Songs. In seinem neuen Buch "Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben" lässt Hacke seinen Protagonisten, hauptberuflich Nachrufautor einer Zeitung, der Frage nachsinnen, was das sein könnte: ein gelungenes Leben. Mit Neugier, Assoziationskraft und seinem an Hunderten von Schicksalen geschulten Blick beleuchtet Wemut die vielen Lebensentwürfe, die ihm begegnet sind, zieht die Literatur zu Rate, macht sich Gedanken und mixt alles zu einem furiosen Monolog.

Ursula Mauders Eigenkompositionen, gerade erschienen auf ihrer neuen CD "The Feel of Life - unplugged", ergänzen die Geschichten und vertiefen sie, sind Frage und Antwort, Beruhigung oder Provokation. "What you came here for", "Written on my skin" oder "Death’s no cure" – in den feinen, rein akustisch arrangierten Songs geht es um Scheitern und Triumph, Tod und Traum, Liebe, Lüge und Feigheit vor dem Freund.

Paulo Morello und Luke Cyrus Goetze begleiten Text und Song mit virtuoser Intensität an der Gitarre, und so sind es ein Autor und drei Musiker, die sich einen so heiter-entspannten wie nachdenklichen Abend lang mit einer großen Frage beschäftigen - und vielleicht ein paar Antworten finden.