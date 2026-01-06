Axel Hacke hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt »Wie fühlst du dich? Über unser Innenleben in Zeiten wie diesen« – und genau darum geht es. Unsere Gesellschaft ist so gefühlsbeherrscht, wie es kaum je zuvor gewesen sein dürfte.

Immerzu reden Menschen davon, wie sich etwas für sie anfühlt, selbst Wetter wird mehr gefühlt als gemessen. Unsere Konsum-Industrie ist ohne Gefühle so wenig denkbar wie der Erfolg populistischer Politiker, der auf ihr Geschick im Schüren von Ängsten zurückgeht. Die sozialen Medien? Rein emotionsgesteuert. Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit um? Das sind die Fragen des Abends. Und weil es bei Hackes Lesungen immer um alles geht, trägt er auch die heitersten Texte aus dem Gesamtwerk vor. So wird ein heiterer, entspannter und nachdenklicher Abend entstehen.

Axel Hacke lebt als Schriftsteller in München. Berühmt ist seine Kolumne »Das Beste aus der Welt«, die er seit Jahrzehnten jeden Freitag im Magazin der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht.

Seine Bücher sind Bestseller. Seine Arbeit wurde u. a. mit dem Joseph-Roth-Preis, zwei Egon-Erwin-Kisch-Preisen, dem Theodor-Wolff-Preis und zuletzt dem Ben-Witter-Preis 2019 ausgezeichnet.