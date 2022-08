Axel Kühn Trio „Lonely Poet“

„Lonely Poet“ ist bereits das vierte Album des Axel Kühn Trios und das zweite seit Beginn der Pandemie. War „time to rethink“ aufgenommen 2020 beim Livestream-Konzert im SWR-Studio ein Powerpaket, sprühend und impulsiv, verspricht „Lonely Poet“ eher lyrische Musik. Aber auch in den acht neuen Songs ist das Trio groovend, voller Energie und ausgesprochen vielseitig unterwegs. Die neuen Stücke sind Verbeugungen vor verstorbenen Jazzgiganten, sind inspiriert durch südliche Landschaften oder heißen „Like a Storm“ oder „Unknown Destination“. Das bedeutet viel Raum für diese Band, in der neben dem baden-württembergischen Jazzpreisträger Axel Kühn mit Ull Möck am Flügel und Eckhard Stromer am Schlagzeug zwei weitere, höchst kreative und erfahrene Musiker agieren.

Das Trio führt seine Exkursionen in Richtung Rock, Pop, World Music und natürlich Jazz noch einen Schritt weiter und lässt Raum für Spontaneität und Improvisation. Und das ist live ein besonderes Erlebnis: „eine Botschaft, die aus dem Herzen kam…kraftvoll, überzeugend und authentisch“ (Schwäbische Zeitung)