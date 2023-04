Axel Kühn Trio

„Kühn packt seinen modernen Piano-Trio-Jazz mit Popeinflüssen über weite Strecken in Songformen, gestaltet eingängige Melodielinien, baut immer wieder minimalistisch flirrende Staccato-Patterns an Bass und Klavier über dem federnden Rhythmusfundament des Schlagzeugs ein und geht in anderen Passagen in eine fast kammermusikalische Richtung“, schreibt “Jazzthing“.

Da steht außer Frage, dass sich auch die Besucher des Konzerts in der Bastion von der Band auf eine facettenreiche musikalische Tour mitnehmen und begeistern lassen werden.