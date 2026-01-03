Axel Kühn Trio

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Open-Minded“ (2014) sind mehr als zehn Jahre vergangen. In dieser Zeit sind die drei Musiker des Axel Kühn Trios mit drei weiteren Einspielungen und hunderten von gemeinsamen Konzerten eng zusammengewachsen. Sie verstehen und vertrauen sich blind – als Musiker, aber auch als Freunde. Diese Verbundenheit hört man, und man spürt sie.

In ihrem neuen Programm „Vision and Movement“ mit Kompositionen von Axel Kühn überschreitet das Trio Genregrenzen mit spielerischer Leichtigkeit. Elegant perlende Läufe von Pianist Ull Möck treffen auf subtile Beckenschläge, kreative Grooves und explosive Soli von Schlagzeuger Eckhard Stromer – während Kühn stets aufs Neue die melodische Kraft des Basses entfesselt.