Axel Nagel - Casa Ananda

Im Frühjahr hat sich der Gmünder Musiker und Gewinner des Deutschen Rockpreises 2019 in ein einsam gelegenes Haus an der Nordküste Sardiniens zurück gezogen , um für mehrere Monate an seinen neuen Album zu arbeiten. Musikalisch klingen die neuen Songs wieder nach allen Einflüssen, die Axel Nagel im Laufe seines Musikerseins verfolgt haben. Folk trifft auf soulige Untertöne, Blues arrangiert sich mit leicht jazzigen Elementen. Und am Ende sind es die Chords, der Groove und die oben erwähnten Melodien, die seine Songs den unverkennbaren nagelschen Charakter geben. Alles zu hören auf dem neuen Album "Casa Ananda", das er natürlich an diesem Abend mit im Gepäck hat. Eintritt frei – Spenden erbeten.

Veranstalter:Axel Nagel