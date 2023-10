Axel Nagel Konzert

Der Gewinner des deutschen Rock und Pop Preises 2019 in der Kategorie Singer Songwriter, Axel Nagel ist nicht nur mit Gitarre und Gesang unterwegs er hat auch diverse andere Instrumente mit auf Tour dabei. Sie liefern seinen aktuellen deutschen Songs den nötigen " Unterbau ". Shaker , Trommeln , Besen ja sogar Bürsten kommen zum Einsatz um den Schlagzeuger in der nicht vorhandenen Band zu ersetzen . Nagel loopt alle wichtigen "Nebenschauplätze" für seine Songs zu einem " One Man Band "Sound . Auch seine Stimme dient als Klanggenerator um z.B. Keyboardflächen zu imitieren

Musik im Spannungsfeld zwischen groovendem Folk , allerherzlichsten Soulballaden oder bluesigem Wüsten Americana Sound. Und wer dann noch ein Ohr auf die Texte der Songs legt , der wird über die Musik hinaus, mit ebenso ungewöhnlichen Inhalten überrascht!