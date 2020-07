Axel Nagel Solo

Sänger Gitarrist Performer

Neben Gitarre und Stimme hat Axel Nagel, der Gewinner des deutschen Rock & Pop Preises 2019 in der Kategorie Singer Songwriter, auch diverse andere Instrumente auf seiner Tour mit dabei. Sie liefern seinen aktuellen deutschen Songs den nötigen "Unterbau". Shaker, Trommeln, Besen, ja sogar Bürsten kommen zum Einsatz, um den Schlagzeuger in der nicht vorhandenen Band zu ersetzen. Nagel loopt alle wichtigen "Nebenschauplätze" für seine Songs zu einem "One Man Band"-Sound. Auch seine Stimme dient als Klanggenerator um z.B. Keyboardflächen zu imitieren.

Im Vordergrund steht seine akustische Gitarre und seine soulige Stimme. Dazu wird so einiges ungewöhnliches von Nagel dazugemischt, vermixt, verfremdet und damit neu erfunden. Jeder dieser Loops entsteht aus dem Augenblick, und das immer um den jeweiligen Song optimal zu unterfüttern. Das alles vermengt sich dann zu Musik im Spannungsfeld zwischen groovendem Folk, allerherzlichsten Soulballaden oder bluesigem Americana Sound. Und wer dann noch ein geschätztes Ohr auf die Texte der Songs legt, der wird über die Musik hinaus mit ebenso ungewöhnlichen Inhalten überrascht wie: der Suche nach vermeintlich ausgestorbenen Tieren auf unzugänglichen Halbinseln, einem Leben aus der 360° Perspektive, einer Suche nach einem versteckten Cafe in der Großstadt und anderen selten besungenen Lebensräumen. Eine Solo-Song-Performance für alle Sinne.