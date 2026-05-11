× Erweitern Axel Nagel Axel Nagel

Deutschsprachiger Singer Songwriter Soul als One Man Band

Solo auf der Bühne und trotzdem klingt es wie eine Band !

Der Gewinner des deutschen Rock und Pop Preises 2019 in der Kategorie Singer Songwriter, ist seit ca. 3 Jahren mit seinem Solo Programm auf deutschen Bühnen unterwegs.

Im Vordergrund steht seine akustische Gitarre und seine soulige Stimme. Dazu wird so einiges ungewöhnliches von Nagel dazugemischt, vermixt, verfremdet und damit neu erfunden. Jeder dieser Loops entsteht aus dem Augenblick, und das immer um den jeweiligen Song optimal zu unterfüttern.

Das alles vermengt sich dann zu Musik im Spannungsfeld zwischen groovendem Folk, allerherzlichsten Soulballaden oder bluesigem Wüsten Americana Sound.