Die Songs von AXEL RUDI PELL tragen eine für ihn typische, jederzeit charakteristische Handschrift: Am 3. Oktober stellt der Bochumer Gitarrist, Komponist und Bandleader sein Hybrid aus kraftvollen Gitarrenriffs und eingängigen Melodien in Stuttgart im LKA Longhorn vor.

Die Musik von AXEL RUDI PELL steht auf dem Fundament einer bravourös agierenden Band um den amerikanischen Sänger Johnny Gioeli, Ex- Rainbow-Drummer Bobby Rondinelli, Bassist Volker Krawczak und Keyboarder Ferdy Doernberg. Und obwohl AXEL RUDI PELL seine Fans mit dieser signifikanten Mischung bereits seit weit mehr als 35 Jahren begeistert, findet man auf seinen Alben immer wieder raffinierte Überraschungen oder bemerkenswerte Kooperationen. Mit seiner aktuellen Studioscheibe "Ghost Town" vergrößert AXEL RUDI PELL die lange Liste großartiger Songs seiner Karriere um weitere elf Exponate, die er auf der gleichnamigen Tour live vorstellen wird.