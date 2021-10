Axel Schlosser Quartett // Hubert Winter Quartett

Axel Schlosser Quartett: der Trompeter und Flügelhornist /Hubert Winter Quartett: der Würzburger Saxophonist

Axel Schlosser Quartett

To Satch And Duke

Der Trompeter und Flügelhornist Axel Schlosser hat wieder kongeniale Partner gefunden, die es verstehen, seine musikalischen Visionen umzusetzen und mit eleganten Soli zu glänzen, die der Musikalität stets gerecht werden. Schlosser nimmt sich selbst zurück und schöpft durchgehend aus dem musikalischen Fundus der großen Ära des Jazz, einer musikalischen Reise zu Duke Ellington und Louis Armstrong. Zusammen mit Thilo Wagner am Klavier, Jean-Philippe Wadle am Kontrabass und seinem HR-Bigband-Kollegen Jean-Paul Höchstädter am Schlagzeug formierte Schlosser ein außergewöhnliches Quartett, das einmal mehr Maßstäbe in Virtuosität, Präzision und erkennbarer Spielfreude setzt.

Axel Schlosser: Tropmpete

Thilo Wagner: Klavier

Jean-Philippe Wadle: Kontrabass

Hubert Winter Quartett

Der bayerische Kunstförderpreis als Solist ist nur einer von zahlreichen Preisen, mit denen der Würzburger Saxophonist Hubert Winter ausgezeichnet wurde. Mit seinem wandlungsfähigen Stil zählt er zur First Class der deutschen Jazz-Szene - so wie auch seine Mitmusiker Michael Flügel - piano (Kulturförderpreis der Stadt Fürth), Rudi Engel – acoustic bass und Bastian Jütte – drums (ECHO Jazz, 2x Neuer Deutscher Jazzpreis). Auf der Basis abwechslungsreicher

Eigenkompositionen entwickeln die 4 Musiker eine kommunikative Tonsprache, die auf intelligente Weise Tradition und Moderne verbindet.

Hubert Winter (saxophone)

Michael Flügel (piano)

Rudi Engel (acoustic bass)

Bastian Jütte (drums)