Axel Zwingenberger & die Boogie Twins

Mit Boogie Woogie um die Welt, Klavier mit Flügel.

Axel Zwingenberger ist weltweit als der bekannteste Botschafter des Boogie Woogie unterwegs. Mit seiner unbändigen Spielfreude, seinem mitreißenden Groove und seiner Virtuosität hat er sich seit langem in die Herzen des Publikums gespielt.

Boogie Woogie ist die heißeste Musik, die je für das Klavier erfunden wurde (Zitat Axel Zwingenberger). Das beweist er in jedem Konzert. Im Blues verwurzelt und mit seinen rollenden Rhythmen eine der wichtigsten Urformen heutiger Popularmusik, scheint der Boogie Woogie zeitlos vital. In den Händen eines Meisters wie Axel Zwingenberger entstehen wilde Tastenflüge, donnernde musikalische Zauberzüge ebenso wie einfühlsam gestreichelte Bluesträume. Damit ist er zum Vorbild der jungen Nachfolgegenerationen geworden, so auch für die Boogie Twins, Merito und Rogerio Antonio, ein energiegeladenes Pianoduo aus Harburg, das sich ganz der Boogie Woogie Musik verschrieben hat.

Die Boogie Woogie Twins entwickelten schon früh eine Leidenschaft für Musik. Nach der Entdeckung eines Videos im Internet, auf dem zwei Musiker auf einem „Street Piano“ in London Boogie Woogie spielten packte Rogerio Antonio die Spielweise und Musik derart, sodass er sofort damit begann, sich mit der Musik auseinanderzusetzten und diese seinem Zwillingsbruder Merito zu präsentieren.

In kürzester Zeit entwickelte sich schnell eine Art „Boogie Woogie – Virus“ und die beiden wollten nichts anderes mehr als Boogie Woogie hören und spielen

Über die Zeit hinweg entdeckten die eineiigen Zwillinge Merito und Rogerio große Musiker der Boogie Woogie und Blues Szene, wie zum Beispiel die drei großen Pioniere des Boogie Woogie Albert Ammons, Meade Lux Lewis und Pete Johnson sowie auch den weltweit bekannten Boogie Woogie – Pianisten Axel Zwingenberger der sie im August 2024 und 2025 zur alljährigen „Boogie Woogie Connection“ in der Hamburger FABRIK einlud.

Ihre Auftritte sind geprägt von einer energiegeladenen Bühnenpräsens und grandiosen Spielfreude. Sie überzeugen sowohl mit klassischen Stücken des Boogie Woogie Genre, als auch Eigenkompositionen.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass auch sie die Bastion zum Beben bringen.