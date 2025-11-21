Axel Zwingenberger & Ladyva | Mit Boogie Woogie um die Welt

Axel Zwingenberger ist weltweit als der bekannteste Botschafter des Boogie Woogie unterwegs. Mit seiner unbändigen Spielfreude, seinem mitreißenden Groove und seiner Virtuosität hat er sich seit langem in die Herzen des Publikums gespielt.

Boogie Woogie ist die heißeste Musik, die je für das Klavier erfunden wurde (Zitat Axel Zwingenberger). Das beweist er in jedem Konzert. Im Blues verwurzelt und mit seinen rollenden Rhythmen eine der wichtigsten Urformen heutiger Popularmusik, scheint der Boogie Woogie zeitlos vital. In den Händen eines Meisters wie Axel Zwingenberger entstehen wilde Tastenflüge, donnernde musikalische Zauberzüge ebenso wie einfühlsam gestreichelte Bluesträume. Damit ist er zum Vorbild der jungen Nachfolgegenerationen geworden, die nicht zuletzt durch seine musikalische Ausstrahlung zum Boogie Woogie-Spielen animiert werden. Axel Zwingenberger live: die Boogie Woogie-Power schlechthin!

Ladyva

Die Schweizerin mit dem geheimnisvollen Künstlernamen wurde bereits als Jugendliche mit dem Musikvirus infiziert und fing an Blues und Boogie Woogie am Klavier zu spielen. Bald folgten Einladungen zu Fernsehshows und Festivals in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. In Großbritannien spielte sie sogar gemeinsam mit Jerry Lee Lewis und Jools Holland. Auch gemeinsam mit ihrem Bruder Pascal Silva tritt Ladyva regelmäßig auf – in ihrer zweiten Heimat, der Dominikanischen Republik, sind die beiden richtige Stars!

Axel und Ladyva zelebrieren gemeinsam die unbeschwerte Spielfreude des Boogie Woogie wie auch die Ausdrucksstärke tief empfundener Blues. Freuen Sie sich auf ein vierhändiges Boogie Woogie-Fingerfestival!