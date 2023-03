Axl Jansen – MODE MUSIK YAK

Das begehbare Magazin des Mode- und Musikfotografen Axl Jansen

Die Ausstellung zeigt eine Einzelpräsentation des Mode- und Musikfotografen Axl Jansen. Das Ausstellungskonzept in der Villa Merkel ist eine Zusammenarbeit des Fotografen mit dem Gestalter und Verleger Uli Schwinge.

Grundlage für das aus drei Teilen bestehende Projekt ist das Werkverzeichnis von Axl Jansen (DING). Es enthält auf über 1.100 Seiten eine unkommentierte Rückschau auf dreißig Jahre Arbeit des Fotografen mit Reisen, Begegnungen, Musik, Geschichten, Mode, Style und viel subversivem Witz. Als Remix wird das DING in der Villa Merkel zum begehbaren und interaktiven Magazin.

Die Ausstellung ist ein Spiel mit Sounds, mit Worten, mit Sinn, Unsinn und aufblitzender Erkenntnis. Das Projekt sampelt Mode, Pop, Oberflächen, Humor und Tiefe. Gespielt wird auch mit der Produkt- und Werbeebene der Mode- und Musikfotografie. Was oder wer ist das Produkt? Welche Rolle nimmt die Präsentation ein und wann wird der:die Besucher :in selber zum Produkt?

Axl Jansen (*1965, lebt in Berlin) ist ein Mode- und Musikfotograf, der seine fotografische Karriere in den neunziger Jahren in Stuttgart begann. Er wurde unter anderem durch eine Kampagne des Stuttgarter Magazins „Lift“ mit stadtbekannten Gesichtern wie Rezzo Schlauch oder den Fantastischen Vier bekannt. Er fotografierte zahlreiche Musiker wie Freundeskreis, Tic Tac Toe, die Leningrad Cowboys, Nina Hagen oder Moby. Axl Jansen erlangte auch im Mode- und High Fashion-Bereich schnell an Bekanntheit und arbeitete in Berlin, London und Paris. Er fotografierte eine preiskgekrönte Kampagne (Holys) für Hugo Boss für die beispielsweise Derrick oder Marc Almond Model standen. Axl Jansen ist in Deutschland, Frankreich und darüber hinaus für Modelabel wie Chanel, Yamamoto, Dior, und Gaultier tätig.

Die Ausstellung wird von Veranstaltungen und einem Vermittlungsprogramm begleitet. Es finden Gesprächsrunden mit Journalist:innen zu Musikströmungen der neunziger Jahre, mit Modeexpert:Innen zu nachhaltiger Mode und mit Fotografie-Expert: Innen zu Herangehensweisen in der Modefotografie statt. In Kooperation mit dem Kommunalen Kino Esslingen wird außerdem eine Kinoreihe präsentiert.