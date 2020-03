Aydin Isik: Ehrlich gesagt - Kabarettistische Reinigung des schlechten Gewissens

Ehrlich gesagt ist die Wahrheit nicht gut angesehen. Wer sie ausspricht, wird in der Türkei aus neun Dörfern gejagt. In China braucht der Wahrheitsliebende ein schnelles Pferd. Nur von der Wahrheit können Franzosen verletzt werden – und in Dänemark ist sie immer obdachlos. In Washington spricht niemand mehr die Wahrheit – und wenn doch, dann nennt man das Fake News.

So ganz richtig können unsere Altvorderen also nicht gelegen haben, als sie uns beibrachten: „Egal was passiert, sei immer ehrlich!“ Denn eines hat die Evolution klar bewiesen – wer die Wahrheit sagt, bekommt Probleme.

Als der erste Homo Sapiens vor 40.000 Jahren auf der Bildfläche erschien, wäre es für die Neandertaler besser gewesen, auf die Frage „Woher habt ihr denn das viele Mammutfleisch?“ etwas ausweichender zu antworten. So aßen unsere Vorfahren ihnen alles weg – und kaum 10.000 Jahre später starben die Ehrlichen aus.

Ehrlich gesagt stammen wir alle wohl eher von denen ab, die es in der Steinzeit mit der Wahrheit nicht so genau nahmen. Als Luther ganz ehrlich zu Karl X. sagte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, waren 30 Jahre Krieg die Folge. Ein paar Jahre später führte Galileo Galilei vor, dass einem ein Leugnen zur rechten Zeit den Hals retten kann.

Auch zu Hause sollte man nicht zwanghaft bei der Wahrheit bleiben, wenn alles beim Alten bleiben soll. Auf die Frage „Liebst du mich noch?“ gibt es nur eine richtige Antwort: „Mehr denn je!“

„Ehrlich gesagt …“ heißt das neue Bühnenprogramm von Aydin Isik (Hessischer Kabarettpreis 2018). Nachdem er sich im vorigen Programm auf die Spuren des Messias begeben hatte, folgt er nun der Wahrheit. Und dieser Pfad führt ihn zu der Erkenntnis (etwas gekürzt): „Wahrlich, ich sage euch: Lasst das!“