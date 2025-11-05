Aymen + Amo

Mit gemeinsamen Top-Ten- Singles wie „Love All Night“ und „Capri Sun“ zählen AMO + AYMEN längst zu den prägenden Stimmen ihrer Generation. Am 15. Januar präsentieren die beiden Freunde und Ausnahmetalente in der Stuttgarter Porsche-Arena ihr erstes gemeinsames Album "AYMO".

Musikalisch ist „AYMO“ so vielseitig wie die Karrieren der beiden: mal kompromisslosnach vorn, mal melodisch und eingängig – immer geprägt von der Energie, die AMO und AYMEN im Studio verbindet. „Es fühlt sich nicht nach Arbeit an, sondern nach etwas, das einfach passiert, wenn wir zusammen sind – und die Fans spüren genau das“, sagt AYMEN. „Oft reicht schon ein Satz oder eine Melodie, und der andere weiß sofort, was gemeint ist. Viele Tracks sind so in einem Flow entstanden, ergänzt Amo.

Im Kern ist „AYMO“ mehr als nur ein Collabo-Projekt. Es ist das Ergebnis einer Freundschaft, die längst zu Familie geworden ist – und ein Statement an eine Generation, die Authentizität über alles stellt. Der Titel ist eine Kombination ihrer Namen und zugleich eine augenzwinkernde Anspielung auf Nimos und Capos Kultprojekt „Capimo“ aus dem Jahr 2019, in dessen Tradition „AYMO“ ohne Zweifel steht.