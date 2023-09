Aynsley Lister – „Along For The Ride“-Tour

Aynsley Lister ist seit über zwei Jahrzehnten an der Spitze der Blues-Szene und gilt als einer der aufregendsten zeitgenössischen Blues-Gitarristen der heutigen Zeit.

Er ist nicht nur für sein außergewöhnliches Gitarrenspiel bekannt, sondern auch ein hoch angesehener Songwriter, der mühelos Blues, Soul, Americana, Rock und manchmal sogar Pop-Elemente kombiniert. Auf dieser Tour präsentiert Aynsley sein neues Studioalbum „Along For The Ride“, das 2022 über sein eigenes Label Straight Talkin’ Records veröffentlicht wurde. Die Neuerscheinung bietet 13 Songs – Geschichten aus dem Alltag über Beziehungen, Verluste, Gefühle und das Leben selbst in all seinen Facetten, eingebettet in eingängige Melodien, rockige Riffs und virtuose Gitarrensoli. Aynsley Lister führt seine Band durch ein sensationelles Set und spielt neue Songs, aber auch Fan-Favoriten aus der Vergangenheit.