Aynsley Lister – Album release Tour-26

Im Leser-Voting des renommierten Magazins Total Guitars 2024 zu den „Greatest Blues Guitarists Of All Time“ gefeiert, gilt Lister als einer der spannendsten zeitgenössischen Bluesgitarristen unserer Zeit.

Mit seinem unverwechselbaren Ton, virtuosem Spiel und großer Bühnenpräsenz begeistert er Publikum und Kritiker gleichermaßen. Doch Lister überzeugt nicht nur als herausragender Gitarrist – auch als Songwriter genießt er hohes Ansehen. Seine Musik überschreitet mühelos Genregrenzen und verbindet Blues mit Soul, Americana und Rock, gelegentlich ergänzt durch eingängige Popelemente. Das Ergebnis ist ein moderner, kraftvoller Sound, der Tradition und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise vereint. Zu erwarten ist ein mitreißender Konzertabend mit beliebten Songs aus seinem umfangreichen Backkatalog – und selbstverständlich mit Stücken seines brandneuen Albums. Leidenschaft, Authentizität und musikalische Finesse machen seine Live-Shows zu einem besonderen Erlebnis.