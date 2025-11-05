Aynsley Lister – Along for the ride Tour 2025

Nach vielen Studioalben, drei Live-Alben und regelmäßig ausverkauften Tourneen in ganz Europa muss man Aynsley Lister eigentlich nicht mehr groß vorstellen.

Der britische Gitarrist, Sänger und Songwriter hat sich in der Blues- und Rock-Szene in den letzten Jahren einen exzellenten Ruf erspielt und konnte mit seinem Album „Home“ seiner Sammlung von Auszeichnungen weitere hinzufügen: „Song Of The Year“, „Songwriter of the Year“ und „Guitarist Of The Year“. Mit seinem aktuellen Werk „Eyes Wide Open“ hat er ein wunderbares, kühnes und eingängiges Album mit zeitgenössischem Blues und Rock geschaffen, das nicht nur die bisherigen Fans des Briten begeistern wird. Der Genre-übergreifende Sound stellt eine konsequente Fortsetzung seiner vorangegangenen Alben dar, von denen der Mann aus Leicester bereits über 100.000 Stück verkauft hat. Auch live überzeugen Aynsley Lister und Band mit rohen und energiegeladenen Songs, die sämtliche Facetten des traditionellen Blues enthalten.