Aynsley Lister & Band handgemachte authentische Gitarrenmusik

Bei der Leserabstimmung des „Total Guitars“ Magazin im Jahr 2024 wurde Aynsley Lister in die Liste der „Besten Bluesgitarristen aller Zeiten“ gewählt. Seine Musik ist ein echter Genuss für Freunde handgemachter, authentischer Gitarrenmusik!

Der britische Gitarrist ist mit seiner Band seit vielen Jahren beinahe ständig auf Tournee durch ganz Europa und beeindruckt mit seinem gefühlvollen Gitarrenspiel, seiner ausdrucksstarken Stimme und seinen Fähigkeiten als ein Songwriter, der Emotionen und Genregrenzen nicht scheut und Blues, Soul, Americana und auch Pop zusammenbringt.

Die fesselnden Liveauftritte Aynsley Listers und seiner Band sind immer wieder Highlights, in der intimen Atmosphäre der Halle Reichenbach, die die perfekte Kulisse für die emotionale Tiefe und die Leidenschaft von Listers Musik bietet. Einfach mitreißend!

Aynsley Lister (g, voc), Jono Martin (b, voc), Craig Bacon (dr)

“A supergroup for the 21st Century” – Chris Welch, Melody Maker

“A quite marvellous guitarist of passion and strength, and with a fine distinctive voice” – Record Collector Magazine