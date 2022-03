Ayurvedisch kochen mit Fairtrade-Produkten

Ayurveda, das „Wissen vom langen und gesunden Leben“, hat sich in der indischen Hochkultur entwickelt. Ayurvedisches Kochen ist die Kunst, Speisen so zuzubereiten, dass diese das biologische Kräftegleichgewicht im Körper und im Geist bewahren oder wiederherstellen. Gleichzeitig verwöhnen Sie mit ayurvedischer Nahrung Ihre fünf Sinne. Die köstlichen Speisen schenken mehr Energie und Gesundheit und nehmen Sie mit auf eine sinnlich-kulinarische Reise. Agatha Heim ist Ayurveda-Ernährungsberaterin und Kochbuchautorin. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen werden im Kurs lebendig und erfahrbar. Nach einem Einblick in die ayurvedische Ernährungslehre sind Sie eingeladen, aromatische, harmonische und leichte vegetarische Speisen zu kochen. Dafür werden Fairtrade-Bio-Lebensmittel aus der Region sowie Bio-Gewürze verwendet.

Referentin: Agatha Heim

Anmeldung: bis 25.03.2022 ans KEB-Bildungswerk bzw. bis 22.04.2022 ans KEB-Bildungswerk, kontakt@keb-rt.de

Ort wird noch bekannt gegeben