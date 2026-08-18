Das 2010 gegründete Azahar Ensemble studierte dank eines Stipendiums der BB-VA-Stiftung und des Spanischen Nationalen Jugendorchesters, bei dem Fagottisten Sergio Azzolini an der Hochschule für Musik in Basel.

Im Jahr 2011 wurde das Ensemble beim ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition ausgezeichnet und ein Jahr später gewann es den 2. Preis beim Musikwettbewerb El Primer Palau (Barcelona).

Im Rahmen seiner internationalen Karriere wurde das Azahar Ensemble 2016 vom Ensemble Pentaedre nach Montréal (Kanada) eingeladen, um am Musikfestival Les Journées des Vents teilzunehmen. Im Jahr 2018 kehrte das Ensemble nach Kanada zurück, diesmal in die Stadt Calgary, als Residenzquintett des Internationalen Honens-Klavierwettbewerbs. Das Azahar Ensemble hat Aufnahmen für den Bayerischen Rundfunk, den SWR, Deutschland Radio Kultur, Radio Clásica España, SRF2, France Musique und Catalunya música gemacht.