Wer sich mit Deutschrap auseinandersetzt, kommt schon lange nicht mehr an der KMN Gang vorbei.

Mit rasanter Geschwindigkeit haben Azet, Nash, Miami Yacine und Zuna das Feld von hinten aufgerollt und können eine Fanbase vorweisen, die ihresgleichen sucht. Ihre YouTube Videos kassieren achtstellige Klicks. Hits wie „Für die Familie“ oder „Skam Koh“ sind nur zwei der millionenfach geklickten Videos. Zu recht: neben 23x Gold, 7x Platin kann die KMN Gang auch einen Weltrekord für „das höchste freischwebende Konzert der Welt“ aufweisen. Ungefilterte Lyrics treffen auf ein edles, gut ausproduziertes Soundbild. Die Reichweite und Dichte an Hits der KMN Gang ist längst kein Geheimnis mehr.

Jetzt setzen Azet & Zuna noch eins oben drauf: für März 2019 haben sie ihr gemeinsamen Album „Super Plus“ angekündigt. Von Nissan Almera zu Lamborghinis und zurück. Mit „Back to the roots“ Thematik und einer Retrospektive schaffen die beiden einen völlig neuen Sound. Street credibility wird hier nicht nur salonfähig, sondern setzt neue Maßstäbe in der deutschen Musikkultur. Mit neuem Album im Gepäck müssen Azet & Zuna natürlich auf Tour gehen. Wer dabei sein will, wenn die Dresdener Rap-Phänomene auf insgesamt sieben Dates die Clubs Deutschlands auseinandernehmen, muss kommen.

Das Konzert ist ab 14 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten besuchbar.