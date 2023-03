Die beiden Rapper AZET & ZUNA haben vor kurzem ihr neues Kollaboalbum über KMN Gang, ihrer Dresdener Rap-Crew, veröffentlicht. Die Fortsetzung zu "Super Plus" (2019) trägt den Namen "Ultra Plus" und beinhaltet 14 Tracks.

Im Juni veröffentlichten AZET & ZUNA die erste Singleauskopplung mit dem passenden Titel "KMN", welche von den Jugglerz produziert wurde. Mit dem dazugehörigen Musikvideo plazierten sich die Rapper mit über 1,1 Millionen Views prompt auf Rang Eins der deutschen YouTube-Musik-Trendcharts. Auch auf Spotify sammelte der Song als höchster Neueinsteiger in den Daily-Top-Songs-Germany-Charts auf Platz Drei eine beachtliche Zahl von Streams ein.

Im April 2023 gehen AZET & ZUNA dann auf große ›Ultra Plus Tour 2023‹ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die sie am 29. April auch nach Ludwigsburg und in die MHP Arena führt.