AZNZ 2.0 - Alte Zeiten - Neue Zeiten

Christoph Sonntag ist in „The Länd“ bekannt wie ein „Bunt Dog“: In der ARD als Mitstreiter für die gute Sache bei "Meister des Alltags“, als Akteur bei "Verstehen Sie Spaß?", wo er seine Mitmenschen immer wieder lustig aufs Kreuz legt.

Und natürlich auch als "Bruder Christophorus" in seiner Kult-Sendung "Das jüngste Gerü(i)cht", wo er mit einer Fastenpredigt über die anwesenden Politiker herzieht.

Aber seine Kernkompetenz ist die Liveshow; dort blüht er zu unglaublicher Größe auf, wenn er mit dem Publikum spricht und wenn er seine wilde technisch-aufwändige Kabarett Show abzieht.

„AZ-NZ, Alte Zeiten, Neue Zeiten“ so hieß Christoph Sonntags Erfolgs Kult-Comedy bei SWR3 und sprengte alle Rekorde! Im Radio begeisterte sie Millionen und die TVAufzeichnung aus der Porsche Arena wurde mittlerweile schon über zwei Dutzend Mal in der ARD gesendet.

Jetzt kommt der „Der König des Schwäbischen Kabaretts“ (SWR) mit genau diesem Kult zurück; mittlerweile sind nämlich die „Neuen Zeiten“ von damals die neuen Alten Zeiten von heute! Und heute ist morgen schon gestern!

Christoph Sonntag mit neuem Programm "AZNZ 2.0“, aktuell und fulminant, in aufwendiger Inszenierung und mit Tränenlachgarantie!