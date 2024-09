Azubi Messe in Weissach

Am 01.02.2025 veranstalten wir in der Strudelbachhalle in Weissach die 2. Weissacher Azubimesse.

Auf der Azubimesse sollen möglichst viele Berufsbilder aus verschiedenen Bereichen vorgestellt werden. Wir möchten Sie als Unternehmen in der Region dazu aufrufen, die Möglichkeit zu nutzen, auf sich und Ihre Lehrstellen aufmerksam zu machen.

Nutzen Sie jetzt die Chance, Aussteller auf der Weissacher Azubimesse zu werden.

Von 10:00 - 16:00 Uhr stellen sich Firmen aus dem Umkreis vor, es wird ein Bühnenprogramm geben und es kann sich ausgetauscht werden.

Der Eintritt für Besucher ist kostenfrei.

---------------------------------------------------------------------------------

Für Aussteller:

• Aufbau 31.01.2025 von 09:00 – 14:00 Uhr und am Messetag ab 08:00 Uhr

• Beginn der Messe ist am 01.02.2025 um 10:00 Uhr und Ende um 16:00 Uhr

• Abbau am 01.02.2025 bis 22:00 Uhr, 02.02.2025 von 09:00 – 14:00 Uhr

Freie Flächen sind im Plan farbig gekennzeichnet. Die Kosten für die Standflächenpakete betragen 250€ netto.

Das Standpaket beinhalten:

• 4m² (2x2 Meter) Standfläche

• 1 Barhocker, 1 Stehtisch, Messeteppich

• Stromversorgung (1x Mehrfachsteckdose)

• Werbung in der Messebroschüre und auf der Website

• Optional können Sie weitere Leistungen hinzubuchen

• Weitere Infos finden Sie im Anmeldeformular

Wenn Sie einen Messestand buchen möchten füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden dieses an info@PM-event.de. Sie erhalten daraufhin eine Auftragsbestätigung.

Sollten bereits alle Standflächen vergeben sein und Sie haben trotzdem Interesse, an der Azubimesse teilzunehmen senden Sie uns bitte eine Mail mit Ihren Wünschen an info@PM-event.de damit wir Sie auf die Warteliste setzten können.

Die Anmeldefrist für die Azubimesse 2024 ist der 30. September 2024 oder wenn alle Plätze belegt sind.

Bei Fragen zur Buchung wenden Sie sich gerne an info@PM-event.de

Es wird von 12:00 - 16:00 Uhr ein Bühnenprogramm im Rahmen von Time-Slots zur Vorstellung der einzelnen Betriebe und deren Berufe geben, mehr Infos dazu erhalten Sie im Anmeldeformular.

Das Programm und der genaue Ablauf werden im Winter 2024 veröffentlicht.

Unser gesamtes Team freut sich auf die Veranstaltung und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.