Azubi Messe Sindelfingen 2026: Deine Zukunft beginnt hier!

Am 07. Februar 2026 öffnet die Sindelfinger Stadthalle ihre Türen für die Azubi Messe 2026 – das Event für alle, die ihre berufliche Zukunft gestalten wollen! Über 40 Aussteller warten darauf, dich kennenzulernen: Von familiären Traditionsbetrieben bis hin zu weltweit agierenden Unternehmen – hier findest du Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten, die genau zu dir passen.

Egal, ob du noch unsicher bist, welcher Beruf zu dir passt, oder ob du schon gezielt nach einem Ausbildungsplatz suchst – auf der Azubi Messe kannst du:

Direkt mit Ausbildern und Azubis sprechen ,

, Berufe hautnah erleben und

und wertvolle Tipps für Bewerbungen und Karrierestart sammeln.

Oft fällt die Berufswahl nach der Schule nicht leicht, deswegen kommt vorbei und erkundet die Berufswelt auf unserer Messe. Wir laden alle Schulklassen, LehrerInnen und Eltern herzlich zu dieser Messe ein.