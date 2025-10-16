AzubiSpot - Die Bildungsmesse im Kino

Die Messe AzubiSport Reutlingen ist das besondere Bildungsevent im Kino.

Die teilnehmenden Unternehmen präsentieren auf der Ausbildungsmesse neben spannenden Ausbildungen und dualen Studiengängen auch interessante Jobangebote. Qualitativ hochwertige Gespräche zwischen Besuchern und Ausstellern stehen auf der AzubiSport Messe Reutlingen im Mittelpunkt. In angenehmer Kino-Atmosphäre erwarten die Besucher der Studienmesse verschiedene Aussteller - allesamt besonders attraktive Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Mit den Unternehmen können Besucher auf zwei Arten in Kontakt kommen: Zum einen an den Infoständen im Foyer des Kinos. Zum anderen währender der 15-minütigen Live-Präsentationen auf der großen Kinobühne.

Hier zeigen die Unternehmen, welche beruflichen Möglichkeiten sie bieten und nehmen sich im Anschluss Zeit für intensive Gespräche. Spezielle Aktionen bieten den Besuchern der AzubiSport einen besonderen Anreiz für gute Gespräche und rege Vortragsbesuche. So berechtigt beispielsweise jedes Gespräch mit einem der Unternehmen die Besucher zum Spiel an der virtuellen Slot-Maschine, an der jeder etwas gewinnt. Und wer sich vier Unternehmensvorträge anhört, erhält als Dankeschön eine Kinokarte. Jede Menge Anreize also, sich intensiv über Ausbildungs-, Studien- und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Das macht die AzubiSport Reutlingen zu einer Bildungsmesse der ganz besonderen Art.