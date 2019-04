AzudemSK aus Münster ist straighter Boom Bap Rap mit Texten direkt aus dem Herzen. „Blessed in Dreck“, der Name der aktuellen Tour nimmt Bezug aufs gleichnamige aktuelle Album von AzudemSK. Keep it real ist dabei das Motto und Köpfe können gerne genickt werden! Organischer Sample-Sound trifft auf tiefe und ehrliche Texte – weit entfernt vom aktuellen Trend, quasi das Gegenteil von Trap.Support kommt von Siegfried & S-Trix aus Wertheim.