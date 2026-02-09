azzclub Biergarten: Ipanema Beach Hotel

Seit über 30 Jahren widmet sich Ipanema Beach Hotel mit großer Leidenschaft der brasilianischen Musik.

Ausgangspunkt war die Idee, Jazz mit lateinamerikanischen Rhythmen zu verbinden und statt eines klassischen Drumsets vor allem mit Perkussion zu arbeiten. Daraus entwickelte sich über die Jahre eine intensive musikalische Reise durch die vielfältigen Klangwelten Brasiliens: Samba, Bossa Nova, Forró, Frevo, Choro und Música Popular Brasileira verschmelzen hier mit Einflüssen aus Jazz, Pop, Klassik und Weltmusik.

Ipanema Beach Hotel präsentiert brasilianische Musik mit authentischer Rhythmik, ausgefeilten Arrangements und großer Spielfreude. Mal entspannt und atmosphärisch, mal energiegeladen und tanzbar entsteht ein abwechslungsreicher Sound voller Farben, Groove und Improvisation. Portugiesische Originaltexte, warme Klangwelten und die langjährige Erfahrung der Musiker machen jedes Konzert zu einer musikalischen Reise voller Leichtigkeit, Leidenschaft und sommerlicher Energie.