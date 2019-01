Aus dem „Trap ‘n’ Haus“ zum „Surf ‘n’ Turf“. Diesen Weg beschreitet Azzi Memo einer der aufstrebendsten Newcomer Rapdeutschlands.

Mit seinem Debüt-Mixtape, welches von 0 auf 31 in die Charts einstieg, und Erfolgssingles wie „AMG“ oder „AMG 2“, die auf der Zielgeraden zur Goldauszeichnung sind, kann der Generation Azzlack-Rapper bereits auf ein beeindruckendes Resümee zurückblicken. Und dabei ist das gerade erst der Anfang. Mit „Surf ‘n’ Turf“ wird nun am 21.09.2018 sein großes Debüt-Album erscheinen. Es ist zu erwarten, dass er sich mit diesem Projekt einen festen Platz in aller Munde erspielen wird. Über 50 Millionen Streams auf seine Songs lassen erahnen, dass Azzi Memo daran ist, seine Erfolgsgeschichte auf die nächste Ebene zu bringen. Was sich bisher angedeutet hat, wird sich nun verdichten und der Hanauer Junge greift nach seinem Stück vom Kuchen, auch wenn es sich dabei eher um eine Platte vom feinsten Surf and Turf handelt.