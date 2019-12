Jazzstadt Stuttgart Jugendklub: FESSH-Band

Die FESSH-Band wurde von dem bekannten Stuttgarter Handchirurgen Michael Greulich gegründet und zwar im Jahr 1996 in Bologna beim Jahreskongress der FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand). Inzwischen ist es eine Band, die etwa zur einen Hälfte aus ehemaligen Ärzten des Marienhospitales und zur anderen aus der Profi-Elite der Stuttgarter Jazz- und Rockszene besteht.

Heute hat der Bandleader und Vorsitzende des Stuttgarter Jazzclubs "Kiste", Michael Greulich, zu einem speziellen "Leaderabend" eingeladen und zwar die Vorstände der beiden Vereine, die sich für das Weiterleben der Hall ganz besonders eingesetzt haben: Allen voran Klaus Bader von der Jazz Initiative und Helmut Schneider von der Jazz Society.

Von beiden werden Sie musikalische Kostproben bekommen, denn sinnigerweise sind beide auch als Musiker "Leader" ihrer Bands, womit dieser Abend seinem Motto besondere Bedeutung verleiht.

Gudrun Wagner/Michael Greulich - Vovals

Hansmartin Eberhardt/Carsten Netz/Christoph Rau/Manfred Schütt - Saxophone

Dirk Meyer/HP Ockert - Trompete

Martin Hueber - Posaune

Henry Kasper - Piano

Andi Schaefer - Gitarre

Georg Bomhardt - Bass

Christian Walther - Drums