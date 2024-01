Azzurro Due

Die Ruhrpottpflanze Frauke lebt seit einiger Zeit bei ihrem feurigen Italiener Rocky in Apulien – aber, umzingelt von der dominaten famiglia, reicht der Platz für traute Zweisamkeit einfach nicht.

Wenn sie ihre Beziehung retten wollen, müssen sie raus und was Eigenes finden. Aber das kostet. Da legt ein deutsches Traumschiff im Hafen an. Am Ende der Kreuzfahrt winkt ein großer Musikwettbewerb, dessen Sieg viel Geld verheißt. Die große Gelegenheit für Rocky, Frauke und Gianni! Sie schleichen sich als blinde Passagiere an Bord, um den Wettbewerb mit Italo-Pop und apulischem Charme zu gewinnen. Wenn nur der Traumschiffkapitän nicht so verdammt attraktiv wäre und die schiffseigene Mallorca-Band nicht so nerven würde…