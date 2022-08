AzzurroDue - Die Italo-Pop-Revue

Sommer, Sonne, Spaß und jede Menge mitreißender Italo-Pop! 2019 brummte die Vespa samt Rocky, Frauke und Gianni mit "Azzurro" in Eislingen über die Bühne, nun ist es höchste Zeit für die Fortsetzung: "AzzurroDue"! Die drei Helden gehen diesmal als blinde Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Wenn nur der Traumschiffkapitän nicht so attraktiv wäre! Und die bootseigene Mallorca-Schlager-Band nicht so nerven würde… Auf geht’s in die nächste Runde purer italienischer Lebensfreude: Erleben Sie Rocky, Frauke und Gianni bei einem neuen haarsträubenden, urkomischen Abenteuer, singen und klatschen Sie mit bei Songs wie Volare, Bello e impossibile oder Felicità!