Musical mit I Dolci Signori

Nach dem riesigen Erfolg der Italo-Pop-Musicals »Azzurro« und »AzzurroDue« geht das vergnügliche Vespa-Abenteuer mit »AzzurroTre« endlich in seine dritte Runde – nur dass die Vespa leider gerade in Reparatur ist und Rocky, Frauke und Gianni sich erstmal im Dschungel

der Deutschen Bahn verheddern. Das Ziel: Bibione – der Ort, wo sich Italien und Deutschland küssen. Denn das gemeinsame Leben des Italo-Deutschen Paares bei Fraukes Familie in Gelsenkirchen kann so einfach nicht weitergehen. Auf ihrer wilden Abenteuerreise geraten

sie wie immer in die absurdesten Situationen und treffen auf alte Bekannte wie Olli und den Traumschiffkapitän sowie neue Gefährten wie die Italo-Pop-Ikone Giannana Ninnana oder Dipl. Psych. Ulla Sauerkraut-Levèvre, die immer für einen guten Beziehungstipp zu haben ist. Europas erfolgreichste Italo-Popband I Dolci Signori nehmen ihr Publikum mit auf einen Superstimmungstrip, angereichert mit Italo-Pop-Klassikern wie »Più bella cosa«, »Ti amo«, »Tintarella di luna«, »Italo Disco«, »Adesso tu« und natürlich »Azzurro«.