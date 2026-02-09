Bälmer Theater 2026 - „Zum Teufel mit der Hölle“ – Eine Komödie in drei Akten

Das Theater aus Unterbalbach präsentiert für 2026 das Theaterstück:

„Zum Teufel mit der Hölle“ – Eine Komödie in drei Akten

Welcher Mann rechnet schon damit, dass er nach einem Streit mit seiner Frau nicht nur sprichwörtlich vom Teufel geholt werden soll? Aber Max hat Glück!

Nachdem die weltweite Wirtschaftskrise nun anscheinend auch den Himmel erreicht hat, bekommt er noch eine Chance. Doch irgendwie will die Wiedergutmachung begangener Fehler nicht so recht klappen! Und das nicht nur, weil ihm des Teufels Sohn und eine geschäftsführende Assistentin aus dem Himmel höchstpersönlich dabei auf die Finger schauen!

Das Stück „Zum Teufel mit der Hölle“ ist eine spritzige Komödie in drei Akten, die das Publikum mit Witz und Charme in ihren Bann zieht. Unter der Regie von Julia Moll und Niklas Käfer erwartet die Besucher ein garantiert unterhaltsamer Abend.

Termine und Zeiten:

- Freitag, 27. März um 19:30 Uhr

- Samstag, 28. März um 19:30 Uhr

- Sonntag, 29. März um 14:30 Uhr

in der Balbachhalle in Unterbalbach

Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Beginn. Für das leibliche Wohl vor Beginn und während den Pausen ist gesorgt.

Karten sind erhältlich:

- Telefonisch unter 09343 600979 (von 20 bis 22 Uhr), Ansprechpartnerin Brigitte Garreis

- per E-Mail an theater.unterbalbach@gmx.de

- oder Kartenvorverkauf am Samstag, 21. und 22. Februar von 10 bis 12 Uhr im Foyer der Balbachhalle in Unterbalbach

Grafik & Fotos: Theater Unterbalbach

DJK Unterbalbach, Abteilung Brauchtumspflege