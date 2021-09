BÄR ist ein Abenteurer. Von Kopf bis Fuß. Aufgewachsen ist er in Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Deutschland und Thailand.

Dass er in diesem Nomadendasein Unglaubliches erlebt, liegt auf der Hand. Dass er dabei dem Tod einige Male von der Schippe springt und anschließend in Thailand die Liebe seines Lebens findet, nicht unbedingt. 2018 trifft der junge Familienvater in seinem Wohnort Heidelberg einen bahnbrechenden Entschluss: Er hängt seinen Job als Lehrer an den Nagel und beginnt ein Leben als selbstständiger, autonomer Singer-Songwriter und Musiker. Nach seinem 2018 veröffentlichten Visual Album „Colliding In The Dark“ sprengt der artpop adventurer 2021 mit MAGIC TEA wieder einmal den Kosmos eines 0-8-15 Albumreleases. Das Besondere: MAGIC TEA ist nicht nur ein Album, sondern auch ein begleitender Tee, der auf magische Weise seine Farbe wandelt. Die Kombination aus Hören, Schmecken, Sehen, Fühlen und Riechen ist ein multisensorisches Erlebnis, das fast schon einem Ritual gleichen mag. Dabei behandelt BÄR stets komplexe Thematiken und setzt diese musikalisch-minimalistisch um, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Ein Patentmittel gegen den Corona-Blues? BÄR kommt erstaunlich nah dran