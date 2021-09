Dominik Baer ist ein Abenteuer. Von Kopf bis Fuß. Aufgewachsen ist er in Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Deutschland und Thailand. Dominik erwähnt so etwas eher in einem Nebensatz.

Ganz und gar nicht nebensätzlich ist jedoch der vor Lebensenergie sprühender Indie-Pop des jetzigen Heidelbergers der sowohl an die Mystik von The XX, als auch an die Coolness Adam Greens erinnert.

Der Tee wird aufgegossen. Hände umschließen eine warme Tasse. Bedächtige

Dampfschwaden steigen auf. Ein Geruch von Ingwer, Hibiskus, Brennnessel, Minze, Süßholz

und Schmetterlingsblüte nimmt den Raum ein. Das aus Kindertagen eingestaubte

Tonbandgerät wird aus dem Keller hervorgeholt und eine Kassette eingesetzt. Musik ertönt.

Mit dem Hinzufügen einer geheimnisvollen Zutat macht sich bei einem Blick auf den Tee ein

spektakulärer Farbwechsel bemerkbar. Gehör-, Geruchs-, Geschmacks-, Tast- und Sehsinn

werden angenehm stimuliert. Das Gefühl von „OVERWHELM“ pausiert. In genau dieser

Kombination entsteht etwas Fabelhaftes: eine MAGIE, die in der aktuell emotional

belastenden Zeit oft zu kurz kommt.