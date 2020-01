Magisch musikalisches Figurentheater nach dem Bilderbuch von Martin Baltscheit.

Die Zauberbühne

Der Löwe konnte nicht schreiben, aber das störte ihn nicht. Er hat schrecklich scharfe Zähne und eine wahnsinns wilde Mähne. Außerdem ist sein Gebrüll so laut, dass sich sowieso keiner her traut. Was braucht ein Löwe da noch schreiben lernen. Bis er eines Tages eine Löwin trifft...

Für Kinder ab 4 Jahren.

Dauer: ca. 45 Min.