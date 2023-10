Bärenstark! Jukebox oder Spotify? Man trifft sich, wo die Musik spielt!

Konzert mit dem Solina Cello Ensemble im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers".

Die Jukebox, in den 1950er-Jahren das musikalische Highlight, nicht nur in verruchten Kneipen. Musikboxen waren die erste Gelegenheit, aktuelle Stücke zu hören und das Gemeinschaftliche zu erleben. Musik wurde erstmals ein Stück Alltagskultur. Man traf sich, wo die Musik spielte! Spotify hingegen verführt heute wiederum dazu, alleine mit Kopfhörern in die neuesten Playlisten abzutauchen. Das Solina Cello Ensemble möchte Sie treffen! Sie im ersten Konzertteil mit dem warmen Klang der beiden Violoncelli und einer einzigartigen Playliste bestehend aus Titeln wie »Hallelujah«, »Smile«, »Nothing Else Matters« oder dem Schostakowitsch-Walzer entführen und verzaubern. Im zweiten Teil entscheiden dann Sie, das Publikum, was gespielt wird! In feinster Märchenmanier erfüllt das Solina Cello Ensemble Ihre musikalischen Wünsche. Aus zwanzig Titel wählen Sie zehn aus, die anschließend in einem einzigartigen Konzert für Sie gespielt werden. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Abend, der Sie teilhaben und den Alltag für einen Moment vergessen lässt – da man sich trifft, wo die Musik spielt!